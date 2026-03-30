Sinop'ta üçüncü katın balkonundan düşen kişi öldü

Sinop'un Boyabat ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti. Çamlıca Mahallesi'nde bir binanın 3. katında ailesiyle birlikte yaşayan 70 yaşındaki İlyas Demir, evinin balkonundan beton zemine düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Demir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. İlyas Demir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

