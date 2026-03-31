Sinop'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye 346 bin 696 lira ceza kesildi

Sinop'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 motosiklet sürücüsüne 346 bin 696 lira ceza uygulandı. Kent merkezinde sürücülerin, motosikletlerini tek teker üzerinde kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası plakaları tespit edilen araçlar, kentin farklı noktalarında park halinde bulundu. Plakalarından kimliklerine ulaşılan 3 sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakayı okunamaz hale getirmek", "akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "dikiz aynası olmadan araç kullanmak" maddelerinden toplam 346 bin 696 lira idari para cezası kesildi. Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de aynı süreyle el konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.