        Sinop'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye 346 bin 696 lira ceza kesildi

        Sinop'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 motosiklet sürücüsüne 346 bin 696 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 19:25 Güncelleme:
        Kent merkezinde sürücülerin, motosikletlerini tek teker üzerinde kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonrası plakaları tespit edilen araçlar, kentin farklı noktalarında park halinde bulundu.

        Plakalarından kimliklerine ulaşılan 3 sürücüye "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakayı okunamaz hale getirmek", "akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" ve "dikiz aynası olmadan araç kullanmak" maddelerinden toplam 346 bin 696 lira idari para cezası kesildi.

        Araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de aynı süreyle el konuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye 5G'ye geçti
        Türkiye 5G'ye geçti
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        "İran'a kara birlikleri yerleştirmenin 15 farklı yolu var"
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        5G hizmete alındı ilk hızlar ne oldu?
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Bugün ne oldu? 31 Mart 2026'nın haberleri
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Lavrov: Büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Egemen Korkmaz maç sırasında yere yığıldı!
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Telefonlarda 5G'yi aktif etme yöntemi
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Trump'tan müttefik ülkelere: Gidin petrolü kendiniz alın
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Hürmüz Boğazı'na Türkiye'den çözüm
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        Mustafa Bozbey ve 58 kişi gözaltında
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        APP plaka değişiminde son gün yoğunluğu
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İtalya'dan ABD'yi kızdıracak adım!
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        İstanbul'un en pahalı caddesi artık daha sessiz
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Haydi bastır gönüller coşsun!
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Modern yaşamın bedeli: 10 yıl daha az yaşayacağız
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Eurovision, Asya'ya açılıyor: 'Asya'vision geliyor
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Aleyna'nın son doğum günü görüntüsü ortaya çıktı!
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ifadesi Habertürk'te
        "Aşık olan herkes etrafını satar"
        "Aşık olan herkes etrafını satar"

        Benzer Haberler

        Sinop'ta kestane ağaçlarını korumak için 10 bin avcı böcek görev yapacak
        Sinop'ta kestane ağaçlarını korumak için 10 bin avcı böcek görev yapacak
        Sinop Stadyumu, A Milli Kadın Futbol Takımı maçına hazırlanıyor
        Sinop Stadyumu, A Milli Kadın Futbol Takımı maçına hazırlanıyor
        Sinop'a yeni orman nakliye güzergahı
        Sinop'a yeni orman nakliye güzergahı
        Ayancık'ta sağlık çalışanlarına teknik eğitim desteği
        Ayancık'ta sağlık çalışanlarına teknik eğitim desteği
        Sinop'ta ormanlara koruma kalkanı
        Sinop'ta ormanlara koruma kalkanı
        Sinop'ta üçüncü katın balkonundan düşen kişi öldü
        Sinop'ta üçüncü katın balkonundan düşen kişi öldü