Beton mikserinin altında can verdi

Sinop'un Boyabat ilçesinde yolun kenarında yürürken dengesini kaybederek düşen kadın, beton mikserinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Sinop’un Boyabat ilçesine bağlı Mahmutlu köyünde yolun kenarında yürüyen Zeynep Kurt (55), yoldan beton mikseri geçtiği sırada dengesini kaybederek yola düştü. Beton mikserinin altında kalarak olay yerinde hayatını kaybeden Kurt'un cansız bedeni Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Beton mikseri sürücüsü Sezer S. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
SİNOP
13 Ekim 2019 Pazar
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