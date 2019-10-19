Sinop'ta ev yangını Ev, ahır ve ambar küle döndü

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sinop’un Gerze ilçesinde çıkan yangında ev, ahır ve ambar küle döndü.

Yangın, Çakıldak köyü Göller Mahallesi’nde Cemil Dingil’e ait evde meydana geldi. İhbar üzerine yanan ev ve ahıra Sinop ve Gerze itfaiye ekipleri ile Sinop Orman İşletme arazözleri müdahale etti. Yanan ev ve ahırın Sinop Özel İdareye ait iş makinesi ile yıkıldığı, ardından da toprak dökülerek örtü uygulaması yapıldığı bilgisi alındı.

Yangının bahçede pekmez yaparken bırakılan ateşten çıkmış olabileceği düşünülüyor.

SİNOP 19 Ekim 2019 Cumartesi İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:30

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 18:00

YATSI 19:21

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.