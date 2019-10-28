Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

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Türkeli ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, çelenk sunumuyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar İlhan, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atatürk Anıtı önüne Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu ve akabinde buradaki program sona erdi.

Cumhuriyet Bayramı programı, 29 Ekim Salı günü Cumhuriyet Meydanında saat 10.00'da yapılacak kutlamayla devam edecek.

SİNOP 28 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:33

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