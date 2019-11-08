Ayancık'ta lösemi hastalarına destek için etkinlik

Ayancık ilçesi Fatih İlkokulu öğrencileri, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası sebebiyle etkinlik düzenledi.

Düzenlenen etkinlikte, Fatih İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, Türkiye'deki lösemili ve kanserli çocuklara ücretsiz tedavi, eğitim, maddi ve sosyal destek sağlayan LÖSEV'e destek sağlamak amacıyla kalp şeklinde hazırladıkları kurabiyeleri açtıkları stant ile satışa koyarak elde ettikleri geliri LÖSEV'e gelir olarak gönderdiler.

Lösemi hastalığına dikkat çekmek için gerçekleştirilen etkinliğin içerisinde ayrıca öğrencilerin hazırlamış olduğu afiş ve bilgilendirici levhalar da etkinlikleri kadar ilgi çekici oldu.

Öğrenciler, etkinlik esnasında hazırlanan beze el baskısı yaparak oluşturdukları renkli el temasını LÖSEV Genel Merkezine gönderdiler. Minik öğrenciler, ilçede 9 Kasım günü gerçekleştirilecek LÖSEV yürüyüşüne aileleri ile destek vermeye hazırlanıyorlar.

SİNOP 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:44

GÜNEŞ 07:13

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:33

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.