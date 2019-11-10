Türkeli'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı

Sinop'un Türkeli ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle ilçede anma programı düzenlendi.

Programın ilki, Atatürk Anıtı önünde yapıldı. Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasının ardından, Atatürk'ün vefat ettiği saat olan 09.05'te sirenler çalarak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Çelenk sunma töreninin ardından program, Türkeli Anadolu İmam Hatip Lisesi salonunda devam etti.

Programa, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Belediye Başkanı Veysel Şahin, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yaşar İlhan, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı, Gazi Mustafa Kemal Yatılı Bölge Okulu Müdür Yardımcısı Ayça Özkaya yaptı. Özkaya, konuşmasında, "Ülke gerçeklerinin acımasızlığına rağmen böylesine güçlü bir inançla zafere odaklanıp, "Ya İstiklal Ya Ölüm" diyerek yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, tüm dünyaya meydan okuyarak, dünya tarihine altın harflerle kazınan bir kurtuluş destanı yazmıştır. Ve yanan, yıkılan bir imparatorluğun küllerinden yepyeni bir ruhla Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu coğrafya adeta ateşten bir çember gibi kavrulurken, hepimiz barış ve bağımsızlık gibi kavramların değerini her zamankinden daha kuvvetle hissediyoruz. Bu noktada Türk ulusu olarak Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve cumhuriyeti kuran atalarımıza minnet ve şükran duygularımız artarak büyüyor" dedi.

Konuşmanın ardından 10 Kasım için hazırlanan ve birinci olan kompozisyon okundu. Atatürk'ün hayatını anlatan sinevizyon gösterimi, oratoryo gösterisi, Atatürk'ün sevdiği türküler sahnelendi. Öğrencilerin birer kesit halinde okuduğu 'Gençliğe Hitabe'nin sinevizyon gösterimi sahnelendi. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle hazırlanan ve derece elde eden öğrencilerin protokol üyeleri tarafından ödüllendirilmesiyle program son buldu.

SİNOP 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:47

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