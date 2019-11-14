Toprak değil umut olsun

Sinop'ta, 39 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışına dikkat çekmek, bilgilendirmek ve organ bağışını destekleyerek bağışçı sayısını arttırmak amacıyla Gerze Devlet Hastanesi bünyesinde, Meslek Yüksekokuluna stant açılarak broşürler dağıtıldı.

Bu kapsamda Gerze Meslek Yüksekokulunda, öğretim görevlisi ve öğrencileri tarafından 1 günde toplam 160 kişi organ bağışında bulundu. Organ bağışının önemi her geçen gün biraz daha anlatılıp, anlaşılırken Sinop’ta da vatandaşların organ bağışına duyduğu hassasiyetin yıllar içinde arttığı görüldü. 2017 yılında il genelinde toplam 27 organ bağışı yapılırken, 2019 yılında bu sayı 1300’e kadar çıktı. Sinop merkez ve ilçelerinde 2019 yılında toplam 1300 organ bağışı yapılırken, Gerze’de 2019 yılında Kasım ayına kadar 306 organ bağışı yapıldığı kaydedildi.



Kimler organ bağışında bulunabilir?

1979 tarihli 2238 sayılı Organ ve Doku Nakli Kanunu gereği 18 yaşından büyük ve akli dengesi yerinde olan herkes organlarının tamamını veya bir bölümünü bağışlayabilir.

Organ Bağışı: Bir kişinin hayatta iken, serbest iradesi ile tıbben yaşamını sona erdikten sonra doku ve organlarının başka hastaların tedavisi için kullanılmasına izin vermesidir. Organ bağışında bulunan kişiye bağışın ardından doku ve organ bağış kartı verilir. Organ bağışında bulunan kişi yakınlarına bilgi vermelidir. Bağışta bulunan kişinin beyin ölümü gerçekleştikten sonra yakınlarından da onay istenir.

Organ bağışı için Türkiye'de en çok merak edilen konu ise caiz olup olmadığı. Maide Suresi 5/32 “Kim bir insanı öldürürse tüm insanları öldürmüş gibi olur. Ama kim de bir insanın hayatını korur ve kurtarırsa bütün insanlara hayat bahşetmiş gibi olur” buyurduğu üzere Diyanet İşleri Başkanlığı Dini İşleri Yüksek Kurulu 06.03.1980 tarih ve 369 sayılı kararı ile organ naklinin caiz olduğunu açıklamıştı. Hayata tutunmak isteyen insanların isimsiz kahramanı olmak için, organ bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar edevlet üzerinden bağışta bulunabileceği gibi en yakın sağlık kuruluşuna giderek bağışta bulunabilirler.

SİNOP 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:51

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