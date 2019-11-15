Köyünün en tepesinde Türk bayrağı dikti

Sinop’un Ayancık ilçesinde Muhammer Tan, köyünün tepesine 7 metrelik Türk bayrağı dikti.

Ayancık’a bağlı Zaviye köyünde yaşayan Muhammer Tan(55), çocukluğundan beri hayalinin, köyünde Türk bayrağının dalgalanması olduğunu ifade etti. Tan, “Çocukluğumdan bu yana köyümde ayyıldızlı Türk bayrağımızın dalgalanmasını hep hayal etmiştim. 56 yaşımda hayalimi gerçekleştirdim. Bu hayalimin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizdeki bu vatan bayrak sevgisi olduğu sürece bayrağımız hiçbir zaman yere inmez” dedi.

SİNOP 15 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:52

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