Sinop-Boyabat yolunda buzlanmaya dikkat

"Ben hep hip hop'tım"

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Kış aylarında Sinop’un yüksek kesimlerinden olan Boyabat yolu üzerinde sık sık kar yağışları ve buzlanma yaşanıyor.

Özellikle 1200 rakımı bulunan Dıranas Tüneli bölgesindeki gizli buzlanmalar sürücülere zor anlar yaşatabiliyor. Yer yer başlayan kar yağışları özellikle gece ve sabah saatlerinde sis ile birleştiğinde adeta kazalara davetiye çıkarıyor. Boyabat ilçesine bağlı Karayolları ekipleri yollarda buzlanmaya karşı çalışmalar gerçekleştiriyor. Ancak yetkililer, yine de sürücüleri yol boyunca gizli buzlanma yaşanabileceğinden trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

SİNOP 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:27

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