Babalarını istemedikleri iddia edilen çocuklar icra yoluyla alındı

<br>Deniz ÖZEN/AYANCIK(Sinop), (DHA)SİNOP´un Ayancık ilçesinde boşanma davası devam eden A.Ü. mahkeme kararı ile anne Güldane Ü.'de (34) kalan 12 ve 10 yaşındaki kızlarını icra yoluyla aldı.<br>Ayancık ilçesinde 14 yıllık eşi A.Ü. ile arasında 3 yıldır boşanma davası görülen Güldane Ü.´nün kızları, E.Ü. (12) ve F.Ü., (10) iddiaya göre babalarına gitmek istemedi. Bunun üzerine baba, aile mahkemesine müracaat ederek, icra yoluyla kızlarını almak istediğini beyan etti. Savcı talimatıyla Ünsal´ın evine icra memurları ve 2 polis memuru gitti. Çocuklar alınarak babalarına teslim edildi. <br>`ÇOCUKLARIMI MAĞDUR ETTİLER´<br>Çocukların babalarına gitmek istemediğini ifade eden Güldane Ü., "Defalarca çocuklarımla konuştum, babalarına gitmeleri için ikna etmeye çalıştım, ama gitmek istemediler. Daha sonra babaları zorla aldı. Şu an iki kızım da köyde yaşıyor. Benim büyük kızım hiç kimsenin elinden yemek yemez. Çocuklarım şu an mağdur durumdalar" diye konuştu.<br>`ÇOCUKLAR TRAVMA YAŞIYOR´<br>Güldane Ü.´nün avukatı Sefa Yalın ise, icra yoluyla alınan çocukların büyük travma yaşadığını belirterek, "Sayın Adalet Bakanımızdan bu hususta bir an önce düzenleme yapmasını bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sinop / Ayancık Deniz ÖZEN<br>2020-07-02 12:46:32<br>

