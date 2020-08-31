Gerze'de ilk ders zili çaldı

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Gerze İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Ceylan, Gerze Atatürk Ortaokulunda 20202021 eğitimöğretim yılının ilk ders zilini çaldı

Atatürk Ortaokulunda yapılan açılışta öğretmen ve velilere yönelik bir selamlama konuşması yapan Ceylan, “Pandemi döneminde, bu ağır şartlarda bakanlık olarak, hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Gerzeli öğrencilerimiz bundan en az şekilde etkilensinler, eğitim öğretime bir an önce kavuşsunlar diye gece gündüz çalışıyoruz. Bugün 20202021 öğretim yılı başlamış olacak. Okullarımızda EBA canlı yayın ile sınıf bazlı derslerimiz başlamış olacak. Okullarımızın hijyen temizliklerini gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. 31 Ağustos 21 Eylül tarihleri arasında uzaktan eğitimi birlikte başlatmış olacağız” dedi.

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