Yazdığı yazıyla gönülleri kazandı

Sinop’ta faaliyet gösteren bir dönerci esnafı ihtiyaç sahiplerini düşünerek iş yerinin camına “Açsanız ve paranız yoksa hiç çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer ödersiniz ya da bir duayla insanlık ölmemiş dersiniz" yazısı asarak vatandaşların takdirini topladı.

Uğur Mumcu Meydanı’nda faaliyet gösteren hayırsever dönerci esnafı, yardımlaşmaya ve dayanışmaya dikkat çekmek için dükkânın camına “Açsanız ve paranız yoksa hiç çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer ödersiniz ya da bir duayla insanlık ölmemiş dersiniz” yazısı astı. Ekonomik durumu kötü olan, cebinde parası olmayan vatandaşların ihtiyacını karşılayan esnaf, Sinoplular tarafından takdirle karşılandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bazı vatandaşlar, dönerci esnafına teşekkür ederek bütün esnaflardan aynı hassasiyeti göstermeleri gerektiğini ifade ettiler. Vatandaşlar bütün esnaflar aynı hassasiyetle yardıma muhtaç vatandaşlara duyarlı olursa Sinop’ta durumu kötü ve aç insanın kalmayacağını belirttiler.



“Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz”

Açtığı dönerci dükkanında 22 kişiye işveren işletmeci Adnan Erken yaptığı açıklamada, “Bölünürsek yok oluruz, bölüşürsek tok oluruz. Buna ihtiyacı olanlar var. Bizim de başımızdan böyle olaylar geçti. İnsanın her zaman cebinde para olmuyor, karnı aç olabiliyor. Yazımızı okuyan öğrenci ve yabancı ülkelerden gelenler, genelde geliyor karnını doyuruyoruz. Biz verdikçe, Allah bize daha çok veriyor. Parası olmayan karnı aç olan herkes gelebilir” dedi.

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