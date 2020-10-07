Türkeli'den Azerbaycan'a bayraklı destek

Bakü'ye çok yakın! Ermenistan'dan 300 km'lik iki füze daha!

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Türkeli Belediyesi, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan işgali altında bulunan topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyona destek vermek amacıyla belediye hizmet binasına Türkiye ve Azerbaycan bayrakları astı.

Türkeli Belediyesi, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki işgali sona erdirmek için başlattığı operasyona Azerbaycan bayrağı asarak destek verdi. Azerbaycan Ordusu’nun başlattığı operasyona destek amacıyla Türkeli Belediyesi hizmet binasına 6 metre boyunda dev Türkiye ve Azerbaycan bayrakları asıldı.

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