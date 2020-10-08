Sinop’ta korona virüs denetimleri aralıksız sürüyor

Sinop'ta, İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği "Koronavirüs Denetimleri" genelgesi kapsamında denetimler yapıldı. Uygulama kapsamında kentteki iş yerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş alanları, lokantalar ve kafeteryalarda denetim gerçekleştirildi.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer protokol üyelerinin de katıldığı denetimlerde vatandaşlara ve işletme sahiplerine maske, sosyal mesafe ve hijyen konularında dikkatli olmalı hususunda uyarılarda bulunuldu.

"Amacımız toplumu korona virüs hakkında daha duyarlı hale getirmek bilinçlendirmek" diyen Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ‘’Tüm ülke çapında aynı günde yaptığı denetimlerin birinde yine beraberiz. Biliyorsunuz hepimiz için sağlığımız için bıkmadan, usanmadan, yorulmadan, denetimlerimize devam ediyoruz. Denetimlerde ki amacımız toplumu bu konuda duyarlı hale getirmek, uyarmak, bilinçlendirmek. Bu görevimizi de yılmadan, usanmadan her hafta devam ediyoruz. Hepimiz için sağlığımız için bu mücadeleye devam edeceğiz, tedbiri elden bırakmayacağız, tedbir en önemli silahımız. İnşallah maske mesafe ve olmazsa olmazımız hijyen ile bu üç kural ve tedbirle bu mücadeleyi kazanacağız ve uyarılarımıza tedbirlerimize devam edeceğiz. Halkı bilinçlendirmeye devam edeceğiz hep birlikte. Tüm Türkiye'de olduğu gibi tedbirlere uyuldukça, mücadeleye devam ettikçe, halkımızda duyarlılık ve bilinç aktifken vaka sayısında düşüş olduğunu hep birlikte zaten gözlemliyoruz. Hep birlikte dolaştık insanlarımız da gayet duyarlı görüyoruz. Onun için bu mücadelede tedbirle kazanılabilecek mücadele ve birlikte kazanılabilecek büyük mücadele. Biz uyarmaya yorulmadan devam edeceğiz denetimlerimize devam edeceğiz. İnşallah gençlerimizi de özellikle gençler bu uyarıları yapmakta bilinç düzeylerini geliştirmede mücadele ediyoruz onlara ağırlık veriyoruz" dedi

Okulların açılması ile ilgilin sorulan soru üzerine Sinop Valisi Karaömeroğlu, "Okullar pazartesi açılacak. Sınıflar iki guruba ayrıldı. Sınıfın bir grubu pazartesi ve salı, bir diğer grubu da perşembe cuma günü alacağız yani sınıfı ikiye böleceğiz’’ diye konuştu.

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