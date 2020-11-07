Felçli Emrah’a devlet sahip çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Felçli Emrah’a devlet sahip çıktı

İHA

Felçli Emrah’a devlet sahip çıktı

Sinop’un Erfelek ilçesinde yaklaşık bir yıldır felçli olarak yaşamını sürdüren 24 yaşındaki iki çocuk babası Emrah Arslan’a devlet sahip çıktı.
Sinop’ta silahlı yaralama sonrası felç kalan iki çocuk babası Emrah Arslan’ın Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde fizik tedavisine başlandı. Burada yapılan tedavilerin ardından Emrah’ın daha etkin fizik tedavi uygulamalarının sağlanabileceği üst basamak bir merkeze gönderileceği açıklandı.
Konuyla ilgili Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Muharrem Doğan yaptığı açıklamada, ”Emrah Arslan yaklaşık 3 gündür hastanemizde tedavi görmekte. Tramvaya uğradığı an itibarıyla bizim bildiğimiz bir hasta kendisi. Ben başhekimlik döneminden öncesinde acil tıp uzmanıydım. Acil serviste nöbetçi olduğum gün Emrah hastanemize başvurmuştu. İlk müdahalesini yapanlardan birisi de benim. O nedenle de benim için de özel bir hasta kendisi" dedi.
Dr. Muharrem Doğan konuşmalarını şöyle sürdürdü: ”Yaklaşık 10 aylık bir süre geçti bu olayın üzerinden. Travmanın ilk olduğu dönemlerde Emrah'ın boyun bölgesinin aşağısındaki kaslarında güç kaybı ve his kaybı mevcuttu. Bugüne kadar kendi imkanlarıyla yaptıkları pasif fizik tedavi hareketleri ile bir miktar toparlama sağlandı. En azından kollarındaki güç tekrardan eski haline yakın seviyelere geldi ama bel ve aşağısındaki bölümlerinde hala his kaybı ve güç kaybı devam ediyor. Emrah'ın bu fizik tedavi ihtiyacı haricinde şu an uzun süredir yatağa bağımlı olmasından kaynaklanan ve idrar sondası ile ihtiyaçlarını gidermesi den dolayı ikincil bazı problemleri mevcut. İdrar yolları enfeksiyonu var ve sırtında çok ciddi seviyelerde olmasa da bası yaraları mevcut. Şu anda ailesinin bakımıyla da biraz toparlanmış halde. Hastanede yatırdığımız süre boyunca bu fizik tedaviye ihtiyacı haricindeki diğer problemlerinin çözümü ile ilgili önemli çaba sarf ediyoruz. Aynı zamanda da eş zamanlı olarak fizik tedavi uygulamaları ve fizyoterapistlerimizin desteğiyle Emrah'ı asıl tedavisini alacağı seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Hem fiziksel hem mental olarak bu önündeki uzun sürece kendisini hazırlamaya çalışıyoruz. İkincil problemleri ortadan kaldırdıktan sonra inşallah bir 1 hafta10 günlük süre sonrasında Emrah'ı daha etkin daha uzun vadede işe yarayacak fizik tedavi uygulamalarının sağlanabileceği üst basamak bir merkeze gönderme niyetindeyiz. Bunun için İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Valiliğimiz çalışma halinde" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eski kayınpederinin vurup, felç kalmasına neden olduğu Emrah'a fizik tedaviye başlandı
YEREL HABERLER Eski kayınpederinin vurup, felç kalmasına neden ...
Türkeli’den İzmir’e yardım eli
YEREL HABERLER Türkeli’den İzmir’e yardım eli
Validen vatandaşlara uyarı: "Kurban olurum tedbirli olalım"
YEREL HABERLER Validen vatandaşlara uyarı: "Kurban olurum tedbirli ...
Ayancık'ta bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Ayancık'ta bir mahalle karantinaya alındı
Sinop'ta pepino üretimi
YEREL HABERLER Sinop'ta pepino üretimi
Faydasını bir "Bileydin"
YEREL HABERLER Faydasını bir "Bileydin"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X