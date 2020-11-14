Hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine “Mutlu 1 Gün” yaşatıyor

Sinop'un Türkeli ilçesinde geçen yıldan bu yana hayırsever vatandaşların yardımıyla sürdürülen “Mutlu 1 Gün” Projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ailelerin ihtiyaçları giderilmeye devam ediliyor.

Türkeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal İnceleme Görevlisi Enes Dincel tarafından başlatılan "Mutlu 1 Gün Projesi" kapsamında, ilçe ve köylerde görev yaptığı sırada tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelerin evlerindeki ihtiyaçlarını belirleyip, hayırseverlerin ulaştırdığı yardım ve desteklerle ihtiyaçları gideriliyor.

Proje kapsamında, 3’ü çocuk 5 kişilik bir ailenin ikamet etmekte olduğu ev daha iyi şartlarda barınabilmeleri ve daha hijyenik bir ortama kavuşabilmeleri amacıyla tamir edilip onarıldı.

Türkeli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal İnceleme Görevlisi Enes Dincel, “Tüm hayırseverlerimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki bize çok küçük gözüken yardımlar, karşımızdakiler için çok büyük iyilikler olabiliyor. Desteğini esirgemeyen herkesten Allah razı olsun” dedi.

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