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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kombi bakım uyarısı

İHA

Kombi bakım uyarısı

Sinop’ta Kombi servisi yetkilileri, vatandaşların doğalgaz tasarrufu için periyotik bakım yaptırmasına dikkat çekti.
Sinop’ta son zamanlarda doğalgaz kullanımında artış yaşandığını belirten teknik servisler, kullanım ve tesisat temizliği konusunda vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Kombilerin periyodik bakımlarının yılda en az bir defa mutlaka yaptırılması gerektiği belirtildi.
Kombi bakımlarının kış gelmeden yaptırılması gerektiğini ifade eden servis yetkilisi Cemalettin Demir, “Havalar soğumaya başladı. Kar yakında gelecek. Bizler de artık kombilerimizi yakmaya başladık. İlimizde doğalgaz yeni olduğu için insanlar bu konuda yeterince bilinçli değil. Doğalgaz yeni yaygınlaştığı için kombi nasıl kullanıldığı konusunda ya da işte bakımlarını ne zaman yaptırıldığı konusunda pek bilinçli değiliz. Sistematik olarak aslında cihazınızı bir kış kullanmışsak önümüzdeki kışa girmeden mutlaka yaz dönemi içerisinde kombimizin kışlık bakımını yaptırmanız gerekir. Eğer kombimizin kışlık bakımını yaptırmazsak kış gelip soğuklar başladığında cihazımız bakımsızlıktan dolayı performansı düşük olacak ve düzgün çalışmayacak. Kalorifer tesisatımızı iyi ısıtmayacak bununla ilgili gaz kaçak risklerimiz var belki de bunu tüketici bakım yaptırmadan farkında olmayacak" dedi.
Kombi bakımlarının çok önemli olduğunu ve bunun mutlaka yetkili servis tarafından yapılması gerektiğini belirten Demir, "Bu cihazların bakımı yapılırken tamamen yetkili servisler tarafından yapılmasını öneriyoruz. Elemanlarımız bu konuda cihazlarla ilgili yeterince eğitimlere gönderiyoruz seminerlere gönderiyoruz sertifikalarını alıyorlar. Cihazımızın bakımı arza yapmadan önce mutlaka kış sezonu bittikten sonra yapılmalı. Sinop’ta doğalgaz yeni olduğu için bütün cihazlarımız yoğuşmalı. Bu cihazlar çok hassas basınçlarla çalışıyor. Kombi içerisinde düzgün bir yanma oluşabilmesi için oksijen ve doğalgazın belli oranlarda karışması gerekli ki düzgün bir yanma olsun yanma odası içerisinde is, cüruf oluşmasın. Kombinizin bakımını yaptırdığımızda buradaki çok hassas milimetrik bir gaz ayarı var bu ayar kombimizin içindeki yanma odasının içindeki yanmanın düzgün olup olmadığını değiştirecek. Kombi bakımı esnasında kombimizin gerekli prop girişlerinden bağlantılarımızı yaparak bunun için özel ekipmanlarımızla ayarlarını yaptıktan sonra oluşan karbonmonoksit gaz oranlarını ölçerek tekrar cihazlarımızın gaz basınç ayarlarını ayarlıyoruz. Cihazlarımızın yıllık bakımını düzgün yaptırmadığımız süreçte gaz kaçak risklerinden dolayı oluşabilecek patlamalar ya da cihazın düzensiz yanması ciddi riskler oluşturacaktır. Kombilerin bakımını yaparken biz bacaların da kontrolünü yapıyoruz. Birçok kombide görüyoruz ki yaban arıları bacaların içerisine yuva yapabiliyor. Yanma odasında oksijenin geçtiği yere küçük bir örümcek yuva bile yapsa bu bir dış etken olarak yanmayı değiştiriyor” dedi.
Kombi bakımının faturayı büyük oranda etkilediğine değinen Demir, ”Kombi bakımı yapıldığında sizin doğalgaz ödeyeceğiniz faturayı da otomatikman etki edecek daha tasarruflu ve daha performanslı çalışacak. Bu bakımları kış gelmeden yaptırmalıyız ki kışın yoğunluktan dolayı mağduriyet yaşamayalım. Örnek veriyorum benim şu anda Sinop’ta yaklaşık 5 bin 500 adet cihazım var. Birden kış geldiğinde herkes birden üşümeye başlıyor ve kombi bakımlarını kış ayına bıraktıkları için 5 bin 500 kişiye aynı anda hizmet vermemiz pek mümkün olmuyor. Bu konularda mağduriyet yaşamamız için kış gelmeden bakımlarımızı yaptırmalıyız" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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