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Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi Turizmcilerin isteği: “Bir an önce açılsın”

İHA

Cezaevi kapalı olan Sinop balonsuz Kapadokya gibi Turizmcilerin isteği: “Bir an önce açılsın”

– Sinop Tarihi Cezaevi’nin restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete tamamen kapalı olması, turizmciler ve turistleri üzüyor. Sinop’ta Cezaevi’nin kapalı olması Nevşehir’de balon uçuşlarının iptal edilmesine benzetiliyor. Turizmciler en önemli lokasyonlarının bir an önce açılmasını istiyor.
Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi'ndeki restorasyon çalışmaları devam ediyor. Restorasyon çalışmaları başladığında kısmi olarak ziyarete açık olan Tarihi Sinop Cezaevi, gezi sahasındaki çalışmalar nedeniyle yaklaşık 1 ay önce tamamen ziyarete kapatıldı.
Tarihi mekanın kapısında Sinop Müze Müdürlüğü’nün, "Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 19 Mart 2021 tarihli ve E.1234504 sayılı oluru ile 22 Mart 2021 tarihinden itibaren Sinop Tarihi Cezaevi restorasyon işleri tamamlanana kadar ziyaretçi girişine kapatılmıştır" duyurusu yer alıyor.
Her yıl binlerce ziyaretçi ağırlayan Tarihi Sinop Cezaevi’nin bu sezon turistleri üzeceği görülüyor. Bunun yaşanmamasını isteyen turizmcilerse kısmi de olsa bir an önce çalışmaların hız kazanarak Cezaevi’nin ziyarete açılmasını istiyor. Birçok turistin şehre gelme kararını etkilemesi açısından Sinop’ta cezaevinin kapalı olması Nevşehir’de balon uçuşlarının iptal edilmesine benzetiliyor.
Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu, “Sinop Tarihi Cezaevi’nin aslında bir an önce açılması lazım. Çünkü bizim turizmimizde çok önemli bir nokta orası. Açılması mümkün değil diyorlar. Çünkü proje takvimi öyle. Ama ne kadar hızlı olursa o kadar iyi olur. Sinop turizmi içini Sinop’a gelenler için en önemli yerlerden bir tanesi burası. Çoğu insan için belki de Sinop Cezaevi birinci sırada yer alır. Cezaevi’nin bir an önce turizme kazandırılması lazım. Her şerde bir hayır vardır demek lazım. Belki de pandemi döneminde bu işin başlatılmış olması bir şanstır. Hiç olmazsa turizmin nispeten daha düşük olduğu bir döneme rastlamış oldu” dedi.
Meydan Projesi için yıkımların devamının turizm sezonunun sonrasına ertelenmesini değerlendiren Ahmet Çobanoğlu, “Aslında daha erken başlayamadı. Sıkıntı o aslında. Yoksa şu an mesela yakın birkaç ay önce başlamış olsaydı, yaza belki daha iyi bir açık alanla birlikte girerdik. Gözümüz en azından belli şeylere alışırdı. Ne olacağını tahmin ederdik. Şimdi tabi yazın olmasındansa bu yıkımın, sezonu öldürmek anlamında, yazın inşaat yapma şansı yok zaten. Sezona olumsuz etkilememesi anlamında yıkımların ertelenmesi doğru karar. Keşke daha önce olsaydı daha önce bitmiş olsaydı” diye konuştu.
Sezondan yine de umutlu olduklarını dile getiren Çobanoğlu, “Geçtiğimizi sene de biz nasıl olacağını kestirememiştik ama sonra gördük ki insanlar hakikaten çok bunalıyor. Serbest olursa pek çok şey geçen seneki gibi bu sene de hemen değilse bile Haziran aylarından itibaren bir hareketlilik olacağını düşünüyorum. Ben hatta yazında geçen seneki gibi yüksek bir sezon olacağını tahmin ediyorum. Yaz sezonunun 23 ay iyi geçeceğini düşünüyorum. Umudumuz da öyle geçen seneki gözlemlerimiz de öyleydi” şeklinde konuştu.

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