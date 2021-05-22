Sinoplu Kore gazisi hayatını kaybetti

Sinoplu Kore gazisi 92 yaşındaki İsmail Akgün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul'da yaşayan Sinoplu Kore Gazisi İsmail Akgün, kalça kırıklığı tedavisi gördüğü İstanbul'da bir hastanede hayatını kaybetti. Akgün, Dikmen ilçesi Yumaklı köyünde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.