Erfelek Tatlıca Şelaleleri selin getirdiği molozlarla doldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri selin getirdiği molozlarla doldu

İHA

Erfelek Tatlıca Şelaleleri selin getirdiği molozlarla doldu

Sinop’ta 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde Erfelek Tatlıca Şelaleleri molozla doldu.
Sinop’un Erfelek ilçesinde iki ormanın birleştiği derin vadi içerisinden akan, irili ufaklı 28 şelaleden oluşan Erfelek Tatlıca Şelaleleri, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011 yılında tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alana sahip Erfelek Tatlıca Şelaleleri 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinden büyük zarar gördü.
Erfelek esnaflarından Adnan Karasu, "Burası 11 Ağustos’tan önce çok güzel mesire alanıydı. Çok da güzel havuzu olan balıkları canlı olan, yerde bir seviye suyu akan, masaları olan, çadırı olan bir yerdi. 11 Ağustos’ta yaşanan selden sonra burası bu hale geldi. Her taraf yerle bir oldu. Esas şelaleye giden yol kapandı. Tabii, Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sinop’ta motosiklet devrildi sürücü yaralandı
YEREL HABERLER Sinop’ta motosiklet devrildi sürücü yaralandı
Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları katlandı
YEREL HABERLER Karadeniz'de fırtına nedeniyle balık fiyatları ...
Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı sergisi
YEREL HABERLER Sinop'ta Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı sergisi
4 bin TL maaşla usta arıyor, 2 yıldır bulamadı
YEREL HABERLER 4 bin TL maaşla usta arıyor, 2 yıldır bulamadı
Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Sinop’ta uyuşturucu operasyonu
Otobüs terminalinden değerli eşya çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Otobüs terminalinden değerli eşya çalan hırsız ...
Boyabat’a Tarihi Kentler Birliği’nden 4 yılda 4 ödül Boyabat’a Tarihi Kentler Birliği’nden ‘Süreklilik’ ödülü
YEREL HABERLER Boyabat’a Tarihi Kentler Birliği’nden 4 yılda 4 ...
Ayancık Kaymakamlığından son günlerde artan kaybolma vakaları ile ilgili uyarı
YEREL HABERLER Ayancık Kaymakamlığından son günlerde artan kaybolma ...
Sahil Güvenlik arama çalışmalarına kayıpların yakınları da katıldı
YEREL HABERLER Sahil Güvenlik arama çalışmalarına kayıpların ...
86 yaşındaki kadına 1 fidan için 10 ay hapis cezası Sinop’ta fidan sökme davası: 86 yaşındaki kadına 10 ay hapis cezası
YEREL HABERLER 86 yaşındaki kadına 1 fidan için 10 ay hapis ...
Sinop'ta ayı dehşeti: 6 büyükbaş hayvan telef oldu
YEREL HABERLER Sinop'ta ayı dehşeti: 6 büyükbaş hayvan telef oldu
Kendisinden haber alınamayan kadın evinde baygın bulundu
YEREL HABERLER Kendisinden haber alınamayan kadın evinde baygın ...
Sinop'ta torna ustası hurda motorları gemi ve kayıklara geri kazandırıyor Yurt dışına gidecek para ülkede kalıyor Bakan Varank torna ustasını TÜBİTAK'a tecrübe paylaşımına davet etmişti
YEREL HABERLER Sinop'ta torna ustası hurda motorları gemi ve ...
AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi
YEREL HABERLER AFAD gönüllülerine teşekkür belgesi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.