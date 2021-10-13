Boyabat Belediyesi’nde temizlikte yeni dönem

Boyabat Belediyesi Çevre Temizlik Müdürlüğü, ‘Daha temiz, daha yaşanabilir bir Boyabat’ sloganıyla temizlik alanında yeni çözümler üretmeye devam ediyor.

Temizlikte yeni dönem kapsamında öncelikle tüm mahalleler için ayrı ayrı personel görevlendirildi. Mahallelerde belediye temizlik görevlileri artık yeni ve modern ekipmanları ve yeni isimleri ile görev yapacaklar. “Çevre dostu” ismiyle mahallelerdeki temizlik işlerini yürütecek olan görevliler, mahalle muhtarları ile sürekli irtibat halinde olarak her duruma anında müdahale edebilecekler.

Boyabat’ı pırıl pırıl yapacak yepyeni bir döneme girdiklerini belirten Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, “Çevre temizlik müdürlüğümüzle başlattığımız temizlik seferberliğiyle birlikte her mahallemiz için ayrı ayrı görevlendirilen arkadaşlarımız yeni isimleri ve yeni ekipmanlarıyla sahada olacak. Şehrimizin tüm noktalarında artık sadece ekiplerimizin süpürge izi kalacak. Sokaklarımız ‘çevre dostu’ arkadaşlarımızla güzelleşecek. Onlara güveniyoruz” dedi.

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