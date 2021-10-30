Sinop’a 5 uzman doktor atandı

Sağlık Bakanlığınca yapılan 101. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Sinop ve ilçelerine 5 uzman doktor atandı.

Buna göre; Sinop Atatürk Devlet Hastanesine 1 anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine 1 beyin ve sinir cerrahisi uzmanı, 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, 1 kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, Gerze Devlet Hastanesine 1 çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, Durağan Devlet Hastanesine ise 1 pratisyen doktorun ataması yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.