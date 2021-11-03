Bakan Soylu, Ayancık'ta sel kayıplarının gıyabi cenaze namazına katıldı

– İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos’ta yaşanan sel felaketinde kaybolan ve arama çalışmalarına rağmen bulunamayan 6 kişi için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı.



Ayancık’ta 16 kişinin kayıp olarak bildirildiği sel felaketinde yapılan çalışmalarda şu ana kadar 10 kişi bulunarak hayatını kaybettiği tespit edilmişti. Kalan 6 kişi için ise arama çalışmalarına devam edildi. Bugünse ikindi namazını müteakip, arama çalışmalarında bulunamayan Faruk Adak, Hayrettin Demirbaş, Alperen Demirbaş, Melike Demirkol, Muhammet Demirkol ve Şükrü Özdemir için gıyabi cenaze namazı kılındı.



Ayancık Sahil Camisi'nde kılınan namaza İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Bakan Soylu, namaz sonrası cami avlusunda bir bankta kayıp yakınları ve acılı ailelerle görüştü. Vatandaşların taleplerini dinlemesinin ardından Ayancık Kaymakamlığına da kısa bir ziyaret gerçekleştirdi. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, Sinop milletvekili Dr. Nazım Maviş ve Ayancık Kaymakamı İsmail Pendik’le yaptığı görüşme sorası ilçeden ayrıldı.

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