Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) koordinasyonunda Boyabat Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ahşap şekillendirmeci kursu için kayıtlar başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından finanse edilen, “Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı" kapsamında düzenlenecek kurs Boyabat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Boyabat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ücretsiz olarak verilecek.

Yapılacak kursta; Boyabat, Durağan ve Saraydüzü’ndeki 1829 yaş aralığındaki gençlere ahşap teknolojileri alanında ileri teknoloji (CNC ve lazer kesim) makinalarla ahşap şekillendirmede ileri düzey eğitim verilerek mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, kalifiye eleman niteliği kazandırılması ve istidamın artırılması amaçlanıyor.

15 Kasım 2021 ile 8 Nisan 2022 tarihleri arasında verilecek kurs toplamda 21 hafta sürecek. Kursa başvurmak isteyenler başvuru dilekçesi ve kimlik fotokopisi ile Boyabat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü’ne başvuru yapabilecekler. Kursiyer olabilmek için okuryazar olmak ve 1829 yaş aralığında olmak gerekiyor. 20’şer kişilik iki grup haline verilecek kursun haftalık programı da ilk grup için; pazar, pazartesi, salı günleri 6’şar saat, ikinci grup için perşembe, cuma, cumartesi günleri 6’şar saat şeklinde olacak.

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