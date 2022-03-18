Sinop’ta 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi

Türkiye yeni yağışların etkisinde! Bu bölgelerde kar ve sağanak var

Sinop’ta 3 ilçede etkili olan ve merkezde yağması beklenen kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop’ta 4 ilçe mülki idaresi tarafından yapılan yazılı açıklamada yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Sinop Valiliği, Ayancık, Erfelek ve Dikmen Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamayla, Sinop’un merkezine bağlı yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı beklendiği, ilçelerde ise kar yağışının etkili olması nedeniyle 18 Mart tarihinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

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