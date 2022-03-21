Sinop’ta kar, 111 köy yolunu ulaşıma kapattı

Sinop’un yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 111 köy yolu ulaşıma kapalı.
Sinop İl Özel İdaresi’nden açıklanan verilere göre, kar yağışı nedeniyle kent genelinde 8 ilçede 111 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Sinop Merkez ilçede 4, Dikmen’de 7, Türkeli’de 9, Durağan’da 10, Boyabat’ta 14, Erfelek’te 17, Gerze’de 18, Ayancık’ta 32 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapanmış durumda.
İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, toplam 49 iş makinesi 82 personel ile sahada köy yollarında ulaşım mücadelesini sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.