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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sinop’ta 58. Kütüphane Haftası törenle kutlandı

İHA

Sinop’ta 58. Kütüphane Haftası törenle kutlandı

Sinop’ta 58. Kütüphane Haftası etkinlikleri dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende en çok kitap okuyan kişilere ‘yılın okuru’ ödülü verildi.
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı. Ardından il genelindeki kütüphanelerin modernize çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kültür ve Turizm İl Müdür v. Metin Süren, “Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesi ile Gerze ve Türkeli ilçe kütüphanelerimiz modernize edilerek günümüz koşullarına hizmet verecek standartlara yükseltilmiş, Ayancık ve Erfelek ilçe kütüphanelerimiz yeniden yapılandırma projeleri tamamlanmış, ödenekleri sağlanmış olup ihale aşamasındadır. Boyabat, Durağan ve Saraydüzü kütüphanelerinin yenileme çalışmaları da devam etmektedir. Ayrıca ilimizde bir adet gezici kütüphane aracımız hizmet vermektedir” dedi. “Bedenimiz için yemek ve uyumak ne kadar önemliyse, zihnimiz için de okumak o kadar önemlidir anlayışıyla halk kütüphanelerini yaşayan kütüphaneler haline getirerek, toplumun okumaktan uzak kalmaması için kütüphanelerimizi tüm vatandaşlarımıza uygun hale getiriyoruz” dedi.
İnsanlığa faydalı olmanın yolunun kitap okumaktan geçtiğini dile getiren Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu, “Kitap okumadan bilgi dağarcığınızı genişletebilmeniz, yorum gücünüzü artırabilmeniz, olaylara sağlıklı bir şekilde bakabilmeniz mümkün değildir. Hayat bir mücadele ve bu mücadelenin içerisinde sınavlar var. Siz gençler için bu sınavları aşabilmenin yolu da öncelikle iyi kavrayabilen, anlayabilen, analiz eden kişiler olmakla mümkündür. Bunun da tek yolu var, bu da kitaplardan geçiyor, kitap okumaktan geçiyor. İlk emri ‘Oku’ olan bir dinin mensupları olarak, dünyanın en çok okuyan milleti, en çok okuyan kişileri olmamız gerektiğini düşünüyorum. Milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerleri yüksek, kendine güvenen, analitik düşünebilen genç nesillerin yetişmesi, okumaya, anlamaya ve sentez yapmaya bağlıdır. Bu anlayışla kütüphanelerimize yapılacak her türlü desteği, ülkemizin geleceğine yapılmış katkının bir parçası olarak değerlendirmekteyim. Bu duygu ve düşüncelerle; okuma sevginizin hiç eksilmemesi dileğiyle, kütüphanecilik haftasının daha çok kitap okumaya vesile olmasını temenni ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.
Tören sonunda 6 adet kategoride en çok kitap okuyanların, ‘Yılın okuru’ olarak ödülleri Vali Karaömeroğlu tarafından takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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