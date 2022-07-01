Para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti (2)

Asgari ücret ne kadar artacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

Sinop'un Dikmen ilçesinde, kendisine para vermeyen annesi Fatma (78) ile babası Kemal (71) Bozel'i 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapı ile döven Yaşar Bozel (47), jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Bozel, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sinop / Dikmen Esra AKSU

2022-07-01 13:35:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sinop haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sinop Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.