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Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

İHA

Yağmur aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sinop’ta aniden bastıran yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar yağışın dinmesini yakınlardaki duraklarda yada balkon altında bekledi.
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün sabah saatlerinde yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından kentte güneş yerini grisiyah bulutlara bıraktı. Gün içinde aralıklı şekilde yağan yağmurda kimileri şemsiyeyle çıkarak hazır bekledi, kimi hırka veya poşeti kafasına geçirerek koştu. Sokakta hazırlıksız yakalananlar ise balkon altları, dükkân girişleri, pazaryeri ya da duraklara sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada Sinop’un merkezi ve kuzey kesimindeki ilçeleri Türkeli, Ayancık, Gerze, Erfelek ve Dikmen ile Samsun’un batı kesiminde kalan ilçeleri Yakakent, Alaçam, Bafra ve Ondokuzmayıs’ta gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı ifade edildi. Vatandaşlardan meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

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