Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sinop'ta ve Aksaray'da orman yangını | Son dakika haberleri

        Sinop'ta ve Aksaray'da orman yangını

        Sinop'un Durağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri ile yangın söndürme helikopterleri sevk edildi. Öte yandan Aksaray'da, Hasan Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 18:53 Güncelleme: 09.08.2025 - 19:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinop'ta ve Aksaray'da orman yangını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'ta orman yangını çıktı. Sinop Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, yangın dolayısıyla Köklen köyünün tedbiren tahliye edildiği bildirildi.

        Yangın söndürme çalışmalarının helikopter ve 10 ilk müdahale aracı ile devam ettiği belirtilen açıklamada, bölgeye takviye olarak 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopterin sevk edildiği aktarıldı.

        Yangına havadan ve karadan müdahale edildiği ifade edilen açıklamada, Sinop Valisi Mustafa Özarslanın bölgede ilgili kurum müdürleriyle yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine ettiği aktarıldı.

        REKLAM

        AKSARAY’DA YANGIN

        Aksaray'da, Hasan Dağı eteklerindeki ormanda yangın çıktı. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Yangın, saat 17.00 sıralarında Hasan Dağı eteklerinde bulunan Dikmen ve Karacaören köyü yakınlarındaki ormanda çıktı. İddiaya göre, bölgedeki tarım arazindeki yakılan anızdan çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

        Köylülerin ormandan yükselen dumanı fark etmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına AFAD, jandarma, İl Özel İdaresi ile köylülerin de destek verdiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlham Aliyev ile görüştü
        İlham Aliyev ile görüştü
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        Son 55 yılın en sıcak temmuzu yaşandı
        11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
        11 Filistinli açlıktan hayatını kaybetti
        Tekrar buluştular
        Tekrar buluştular
        Topçular Kulübü'nün 5. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 5. bölümü yayında!
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        270 kiloya ulaştı! "15 aydır evden çıkamıyorum, yardım edin"
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Penaltılar ve kırmızı kart doğru mu?
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        Bir ile daha çevre yolu müjdesi
        "Zor puan kaybeder"
        "Zor puan kaybeder"
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Mısır: Türkiye ile Suriye konusunda mutabıkız
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Dünyanın en çirkini olmak için yarıştılar!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        Halı sahada sakatlandı! 1 milyon tazminat kazandı
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Kariyerimdeki en güzel işlerden biri"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Gerçekler ortaya çıkacak"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        İşte dünyadaki en pahalı çiçek!
        45 yıl önceye götürdü
        45 yıl önceye götürdü
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası