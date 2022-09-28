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Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü
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Sinop'ta parkta silahlı kavga çıktı: 1 ölü

Sinop'ta husumetli iki kişi arasında parkta çıkan tartışma kanlı bitti. Tabancayla vurulan şahıs hastanede yaşamını yitirdi, katil zanlısı tutuklandı

Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü
Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü
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İHA

Sinop’un Durağan ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan bir kişi öldü, katil zanlısı ise tutuklandı.

Gece saatlerinde Durağan Şehit Ömer Halis Demir Parkı'nda U.O. ile Serhat Adıgüzel arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Serhat Adıgüzel tabancayla vurularak yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Durağan Devlet Hastanesine kaldırılan Adıgüzel, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA'nın haberine göre; katil zanlısı U.O. polis ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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