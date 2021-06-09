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Sinovac nedir? Sinovac aşısının yan etkileri neler?

Sinovac, Çin'de geliştirilen bir Covid 19 aşısıdır. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de uygulanabilmektedir. Aşı sırası gelen vatandaşlar yurdumuzda Sinovac ve BionTech aşıları arasında seçim yapabiliyorlar. Peki Sinovac nedir? Sinovac aşısının yan etkileri neler? İşte merak edilen detaylar...

Sinovac nedir? Sinovac aşısının yan etkileri neler?

Uzmanlar koronavirüsten korunmanın en önemli yolunun aşılanmak olduğunu bildiriyor. Türkiye'de aşılama işlemleri devam ediyor. Aşı sırası gelenler ise Sinovac mı Biontech mi hangi aşıyı tercih etmek gerek araştırmalarını sürdürüyor. Peki Sinovac aşısının yan etkileri neler?

Sinovac (Coronavac) aşısı nedir?

Çin aşısı formaldehitle inaktive edilen ve adjuvan olarak alüminyum kullanılan ölü aşıdır. Virüs parçalanıp etkisiz hale getirilerek vücudumuza ara verilmeden bağışıklığımızı uyarmaktadır. Ölü aşı olduğu için daha güvenli olduğu düşünülmektedir.

Coronavac (Sinovac) Aşısı Yan Etkileri nelerdir?

Aşının Çin’den ithal edilmesinden dolayı biraz güven sorunu yaşıyoruz. Bu nedenle de biraz temkinli yaklaşıp yan etkilerinin neler olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz. İnaktif aşıların yan etkileri canlı aşılara göre daha az olmakla birlikte yapılan aşı sonuçlarına göre yakın zamanda daha da netleşecektir.

Faz 1 ve II çalışmaları sonucuna göre, en sık görülen yan etki enjeksiyon bölgesinde ağrıdır ve %17 oranında görülmüştür. Bu ağrının genelde hafif derecede olup 48 saat içinde düzeldiği görülmüştür. Bunun dışında görülen yan etkiler; aşı uygulanan bölgede şişlik, kızarıklık olması, yorgunluk, hafif ateş, titreme, baş ağrısı, kas, eklem ağrısı, kusma ve ishaldir. Bu belirtiler aşı yapıldıktan sonra bir hafta içinde ortaya çıkabilmektedir. Şimdiye kadar ölümcül bir reaksiyon bildirilmemiştir.

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