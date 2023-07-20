Sinüzit baş ağrısı yapar mı? Sinüzitün baş ağrısı nasıl olur? Elmacık kemiklerinin alnın arka tarafından bulunan hava dolu küçük boşluklar olarak tanımlanan sinüzit, baş ağrısı sorununa en çok yol açan hastalıkların başında gelmektedir. İşte, Sinüzit Baş Ağrısı Yapar Mı? Sinüzitün Baş Ağrısı Nasıl Olur? Sorusunun cevapları.

Sinüsler, küçük hava dolu boşluklardır. Bu boşluklarda biriken mukuslar burnumuza aktığında burada tıkanmaya yol açarsa buradaki sinüs kanallarında iltihaplanma meydana gelir. Bu iltihaplanmada baş ağrısına sebebiyet verebilir. Peki, Sinüzitün Baş Ağrısı Nasıl Olur? Konuyla ilgili merak edilen tüm detayları yazımızın devamında sizler için bir araya getirdik.

Sinüzit Baş Ağrısı Yapar Mı?

Sinüsler, burun sisteminin doğal bir parçasıdır. Mukus salgılanırken sinüslerin aracılığı ile burun örtüsü içerisinde hareket alanı bulunmayan, bakteriler, toz parçacıkları yıkılır ve geriye kalan mukus ise boğazdan süzülerek yutulur. Aslında sinüsün bu işlevi doğal bir vücut fonksiyonu olarak bilinir. Ancak bazı süreçlerde sinüslerin gerçekleştirdiği bu fonksiyonda sorunlar meydana gelir. Sinüslerdeki mukuslar parçalanmadığında sinüs kanallarını tıkamaya başlar. Bu tıkanma da o kanallarda iltihaplanmaya yol açar. Bu iltihaplanma ise solunum sistemine de zarar verdiği için baş ağrısı semptomuna sebebiyet verir. Sinüzit bu açıdan baş ağrısına en sık yol açan hastalıkların da başında meydana gelir.

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Sinüzitün Baş Ağrısı Nasıl Olur?

Sinüzitin baş ağrısı oldukça şiddetli bir şekilde gerçekleşir. Sinüzit geçene kadar bu baş ağrısı da kendini göstermeye devam eder. Eğer kişilerde akut sinüzit rahatsızlığı varsa bu durumda baş ağrısı da akutlaşabilir. Sinüs kanallarının yoğun olarak tıkandığı ve iltihaplandığı süreçlerde bu baş ağrısı çok daha şiddetli boyutlara ulaşırken, normal dönemlerde daha hafif bir şekilde seyredebilir.

Sinüzit Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

Sinüzitle birlikte meydana gelen baş ağrısı tek bir yerde kendini göstermez. Sinüslerin mukusla birlikte dolmasının ardından kişilerin yanaklarında ve burnunda da şişkinlik meydana gelir. Sinüzitin baş ağrısının kendisini ilk gösterdiği yer ise alın bölgesidir. Sinüs bölgesine yakın olduğu için ilk adımda alın bölgesinde şişlik be baş ağrısı gelir. Bu noktanın ardından şakaklardan ve kulak arkasından gelen ağrı tüm baş çevresini kapsayabilir. Sinüzitin baş ağrısının geçmesinin tek yolu ise sinüs kanallarının açılmasıdır. Kimi kişiler buhar banyosu ile sinüs kanallarını açacağını düşünebilse de burada antiseptik ilaçlar kullanılmalıdır. Aynı zamanda uyku sırasında da kafa kısmını yukarda tutmaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu şekilde mukusun üst bölgelere daha fazla yayılması engellenebilir.

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