Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Sağlık Sinüzit Baş Ağrısı Yapar Mı? Sinüzitün Baş Ağrısı Nasıl Olur?

        Sinüzit baş ağrısı yapar mı? Sinüzitün baş ağrısı nasıl olur?

        Elmacık kemiklerinin alnın arka tarafından bulunan hava dolu küçük boşluklar olarak tanımlanan sinüzit, baş ağrısı sorununa en çok yol açan hastalıkların başında gelmektedir. İşte, Sinüzit Baş Ağrısı Yapar Mı? Sinüzitün Baş Ağrısı Nasıl Olur? Sorusunun cevapları.

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinüzit baş ağrısı yapar mı?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sinüsler, küçük hava dolu boşluklardır. Bu boşluklarda biriken mukuslar burnumuza aktığında burada tıkanmaya yol açarsa buradaki sinüs kanallarında iltihaplanma meydana gelir. Bu iltihaplanmada baş ağrısına sebebiyet verebilir. Peki, Sinüzitün Baş Ağrısı Nasıl Olur? Konuyla ilgili merak edilen tüm detayları yazımızın devamında sizler için bir araya getirdik.

        Sinüzit Baş Ağrısı Yapar Mı?

        Sinüsler, burun sisteminin doğal bir parçasıdır. Mukus salgılanırken sinüslerin aracılığı ile burun örtüsü içerisinde hareket alanı bulunmayan, bakteriler, toz parçacıkları yıkılır ve geriye kalan mukus ise boğazdan süzülerek yutulur. Aslında sinüsün bu işlevi doğal bir vücut fonksiyonu olarak bilinir. Ancak bazı süreçlerde sinüslerin gerçekleştirdiği bu fonksiyonda sorunlar meydana gelir. Sinüslerdeki mukuslar parçalanmadığında sinüs kanallarını tıkamaya başlar. Bu tıkanma da o kanallarda iltihaplanmaya yol açar. Bu iltihaplanma ise solunum sistemine de zarar verdiği için baş ağrısı semptomuna sebebiyet verir. Sinüzit bu açıdan baş ağrısına en sık yol açan hastalıkların da başında meydana gelir.

        REKLAM
        Kulak iltihabı baş ağrısı yapar mı?
        Kulak iltihabı baş ağrısı yapar mı?

        Sinüzitün Baş Ağrısı Nasıl Olur?

        Sinüzitin baş ağrısı oldukça şiddetli bir şekilde gerçekleşir. Sinüzit geçene kadar bu baş ağrısı da kendini göstermeye devam eder. Eğer kişilerde akut sinüzit rahatsızlığı varsa bu durumda baş ağrısı da akutlaşabilir. Sinüs kanallarının yoğun olarak tıkandığı ve iltihaplandığı süreçlerde bu baş ağrısı çok daha şiddetli boyutlara ulaşırken, normal dönemlerde daha hafif bir şekilde seyredebilir.

        Sinüzit Baş Ağrısı Nerelere Vurur?

        Sinüzitle birlikte meydana gelen baş ağrısı tek bir yerde kendini göstermez. Sinüslerin mukusla birlikte dolmasının ardından kişilerin yanaklarında ve burnunda da şişkinlik meydana gelir. Sinüzitin baş ağrısının kendisini ilk gösterdiği yer ise alın bölgesidir. Sinüs bölgesine yakın olduğu için ilk adımda alın bölgesinde şişlik be baş ağrısı gelir. Bu noktanın ardından şakaklardan ve kulak arkasından gelen ağrı tüm baş çevresini kapsayabilir. Sinüzitin baş ağrısının geçmesinin tek yolu ise sinüs kanallarının açılmasıdır. Kimi kişiler buhar banyosu ile sinüs kanallarını açacağını düşünebilse de burada antiseptik ilaçlar kullanılmalıdır. Aynı zamanda uyku sırasında da kafa kısmını yukarda tutmaya özen gösterilmesi gerekmektedir. Bu şekilde mukusun üst bölgelere daha fazla yayılması engellenebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        BAE ile stratejik ortaklık mutabakatı
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakan Şimşek: Türkiye, BAE ile ticarete açık
        Bakırköy'de sır cinayet
        Bakırköy'de sır cinayet
        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        Karadeniz'de sular ısınıyor: Rusya'dan açıklama
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        TBMM olağanüstü toplanıyor
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        O ilde terlikler ve ayakkabı tabanları asfalta yapıştı!
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Ünlü şarkıcıdan şantaj suçlaması
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Hedefi 45-50 milyon Euro'luk satış!
        Hedefi 45-50 milyon Euro'luk satış!
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        'İstanbul dünyadaki en riskli 10 şehirden birisi'
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        56 kişi ölmüştü! Kooperatif kurucusu ve fenni mesule dava
        Ve Romains Saiss gidiyor!
        Ve Romains Saiss gidiyor!
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Fenerbahçe yeni transferi duyurdu!
        Bakambu transferi bitiyor!
        Bakambu transferi bitiyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Sıcaklık nedeniyle ilan edilen kırmızı alarm sürüyor!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Büyük acı sonrasında ilk kez duygularını dile getirdi
        Ortalığı karıştıran imza!
        Ortalığı karıştıran imza!
        Tepki görünce kazayı anlattı
        Tepki görünce kazayı anlattı