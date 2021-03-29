Sıpa Arzu'nun Kıvanç hayranlığı 0:00 / 0:00

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2016 yılında evlenen Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti, bugün oyuncu arkadaşları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk ile birlikte Beykoz'daki Yük Hayvanlarını Koruma Derneği'ni ziyaret etti.

SIPA ARZU'NUN KIVANÇ SEVGİSİ

Hayvanseverliği ile bilinen 37 yaşındaki Tatlıtuğ, Arzu adındaki sıpa ile bir süre vakit geçirdi. Dizer, Arzu adlı sıpanın, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan hayranlığını böyle görüntüledi.

"BAZEN SIPA OLMAK İSTERSİN"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Başak Dizer'in paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü. İşte takipçilerinden Tatlıtuğ ile Sıpa Arzu'nun eğlenceli anlarına gelen birkaç yorum:

- "Ülkenin yakışıklılık seviyesini arttıran, gerçek oyuncu, gerçek bir hayvansever..."

- "Arzu da kime hayran olacağını biliyor."

- "Bazen bir sıpa olmak istersin..."

- "Hayran olmamak mümkün mü?"

"ŞEHİR DIŞINDA YAŞIYORUZ"

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 11 gün önce stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Etiler'de görüntülenmişti.

Tatlıtuğ, Covid-19 salgını nedeniyle pandeminin ilk zamanlarında doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini belirtmişti. Ünlü oyuncu, "Biliyorsunuz; biz şehir dışında yaşıyoruz. O dönem doğa ile iç içe olmak, en azından evden dışarı çıkabiliyor olmak iyiydi" demişti.

KORONAYA YAKALANMIŞ

Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu zatürre olduğu anlaşılan Tatlıtuğ, rahatsızlığından uzun bir zaman sonra yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylemişti.

Oyuncu, "Covid-19 ile zatürre şu anda birbirinden çok ayırt edilebilmediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun farkına vardık. Böyle geldi, geçti" ifadelerini kullanmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un röportaj verdiği sırada Başak Dizer'in eşine bakışları dikkatlerden kaçmamıştı.