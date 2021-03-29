Sıpa Arzu'nun Kıvanç hayranlığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMagazinSıpa Arzu'nun Kıvanç Tatlıtuğ hayranlığı - Magazin haberleri
ABONE OL

Sıpa Arzu'nun Kıvanç Tatlıtuğ hayranlığı

Hayvanseverlikleri ile bilinen ve sık sık doğa ile iç içe olmayı sevdiklerini ifade eden Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer çifti, önceki gün Arzu adındaki sıpayı ziyaret etti. Dizer, sıpanın, eşine olan hayranlığını yayınladığı video ile gözler önüne serdi

Sıpa Arzu'nun Kıvanç Tatlıtuğ hayranlığı - Magazin haberleri
Sıpa Arzu'nun Kıvanç hayranlığı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

2016 yılında evlenen Kıvanç Tatlıtuğ- Başak Dizer çifti, bugün oyuncu arkadaşları Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk ile birlikte Beykoz'daki Yük Hayvanlarını Koruma Derneği'ni ziyaret etti.

SIPA ARZU'NUN KIVANÇ SEVGİSİ

Hayvanseverliği ile bilinen 37 yaşındaki Tatlıtuğ, Arzu adındaki sıpa ile bir süre vakit geçirdi. Dizer, Arzu adlı sıpanın, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'a olan hayranlığını böyle görüntüledi.

"BAZEN SIPA OLMAK İSTERSİN"

O anları sosyal medya hesabından yayınlayan Başak Dizer'in paylaşımı takipçilerinden oldukça ilgi gördü. İşte takipçilerinden Tatlıtuğ ile Sıpa Arzu'nun eğlenceli anlarına gelen birkaç yorum:

- "Ülkenin yakışıklılık seviyesini arttıran, gerçek oyuncu, gerçek bir hayvansever..."

- "Arzu da kime hayran olacağını biliyor."

- "Bazen bir sıpa olmak istersin..."

- "Hayran olmamak mümkün mü?"

"ŞEHİR DIŞINDA YAŞIYORUZ"

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 11 gün önce stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile birlikte Etiler'de görüntülenmişti.

Tatlıtuğ, Covid-19 salgını nedeniyle pandeminin ilk zamanlarında doğa ile iç içe vakit geçirdiklerini belirtmişti. Ünlü oyuncu, "Biliyorsunuz; biz şehir dışında yaşıyoruz. O dönem doğa ile iç içe olmak, en azından evden dışarı çıkabiliyor olmak iyiydi" demişti.

KORONAYA YAKALANMIŞ

Geçtiğimiz aylarda yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile gittiği hastanede yapılan test sonucu zatürre olduğu anlaşılan Tatlıtuğ, rahatsızlığından uzun bir zaman sonra yapılan koronavirüs testinin pozitif çıktığını söylemişti.

Oyuncu, "Covid-19 ile zatürre şu anda birbirinden çok ayırt edilebilmediği için rahatsızlandıktan sonra birçok insan gibi farkına vardık ki ben önceden bunu geçirmişim ama bu bir zatürre olarak kayıtlara geçmişti. Ondan sonraki testler sonucunda bunun olduğunun farkına vardık. Böyle geldi, geçti" ifadelerini kullanmıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un röportaj verdiği sırada Başak Dizer'in eşine bakışları dikkatlerden kaçmamıştı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sevda Erginci'ye büyük şok! - Magazin haberleri
MAGAZİNÜnlü oyuncuya büyük şok!
Seda Sayan'ın paylaşımı olay oldu - Magazin haberleri
MAGAZİNSeda Sayan'ın paylaşımı olay oldu
Serenay Sarıkaya: Evde duracağına faydalı olsun - Magazin haberleri
MAGAZİN'Evde duracağına faydalı olsun'
Mert Fırat'tan eşi İdil Fırat'a: Çok şükür birbirimizi bulduk - Magazin haberleri
MAGAZİN'Çok şükür birbirimizi bulduk'
Rojin Haspolat kimdir? Rojin Haspolat kaç yaşında?
MAGAZİNRojin Haspolat kimdir?
Okan Bayülgen hakkında karar verildi! Muhammet Çumanoğlu dava açmıştı - Magazin haberleri
MAGAZİNBayülgen hakkında karar
Şebnem Ceceli kaç yaşında, nereli? Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli kimdir?
MAGAZİNŞebnem Ceceli kimdir?
Ali Yörenç-Berrak Tüzünataç aşkı bitti, e-başarı geldi - Magazin haberleri
MAGAZİNAşk bitti, e-başarı geldi
Yeşim Salkım: Anlayın artık dünyada bir salgın yok - Magazin haberleri
MAGAZİN'Anlayın artık dünyada bir salgın yok'
Emina Jahovic'ten 'nafaka' açıklaması - Magazin haberleri
MAGAZİNEmina'dan 'nafaka' açıklaması