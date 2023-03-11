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Haberler Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'nın bağımsızlığını ne fiilen ne de hukuki tanımayacaklarını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı: Kosova'nın bağımsızlığını tanımayacağız
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AA

Vucic, bugün başladığı Sırbistan turu kapsamında ülkenin güneydoğusundaki Pcinja Bölgesi'ni ziyaret ederek Sırp halkıyla bir araya geldi.

Bölge sınırlarında bulunan Vranje kentinde halka seslenen Vucic, Kosova meselesine değindi.

Vucic, "Kosova'nın bağımsızlığını imzalamayacağım. Teslim olmak yok. Kosova'nın bağımsızlığını ne fiilen ne de hukuki tanımayacağız." ifadelerini kullandı.

Son dönemde ülke medyasının gündeminde geniş yer bulan "Devlet için Halk Hareketi"ne ilişkin de net dille konuşan Vucic, "Devlet için Halk Hareketi'ni mayıs sonu veya haziran başında kuruyoruz. Çocuklarımızın geleceği için Vranje halkının da bu oluşuma dahil olmasını istiyorum." diye konuştu.

Kurulacak yeni siyasi oluşumun, "liderliğini yaptığı Sırp İlerleme Partisinin (SNS) kapatılması" anlamına gelmediğini vurgulayan Vucic, "Mevcut dünya düzeninde partilere dahil olan ve olmayan insanların bir araya gelmesi gerekiyor. Bizi bekleyen şeylere karşı birlik olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, halka konuya ilişkin düşünmeleri ve bu büyük "Devlet için Halk Hareketi"ne dahil olma çağrısını yineledi.

SIRBİSTAN, KOSOVA'YA KENDİ TOPRAĞI GÖRÜYOR

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı görüyor.

Belirli aralıklarla karşı karşıya gelen Sırbistan ve Kosova, Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda 2011'de başlatılan Belgrad-Priştine Diyalog Süreci kapsamında ilişkilerin normalleşmesi ve nihayetinde iki ülkenin birbirini tanıması için ortak yol bulmaya çalışıyor.​​​

AB, Sırbistan ve Kosova arasındaki Belgrad-Priştine Diyaloğu'nun yeni toplantısının 18 Mart'ta Kuzey Makedonya'nın Ohri kentinde yapılacağını duyurmuştu.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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