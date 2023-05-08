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Sırbistan'daki silahlı saldırılar sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi

Batı Balkan ülkesi Sırbistan'da geçen hafta gerçekleşen 2 silahlı saldırının ardından ülke genelinde "şiddete hayır" sloganıyla, binlerce kişinin katıldığı gösteriler düzenlendi.

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AA
  • Sırbistan'daki silahlı saldırılar sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi

    Muhalefet partilerinin çağrısı üzerine başta başkent Belgrad olmak üzere Novi Sad ve Niş kentlerinde toplanan kalabalık, 17 kişinin ölümüyle sonuçlanan saldırıların ardından kamuoyunda "şiddet tanıtımının yapılmasının" durdurulmasını talep etti.

     

     
  • Sırbistan'daki silahlı saldırılar sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi

    Başkentteki meclis binası önünde toplanan yaklaşık 50 bin kişi, İçişleri Bakanı Bratislav Gasic ve Sırbistan Güvenlik Bilgi Ajansı (BIA) Müdürü Aleksandar Vulin'in "istifasını" isterken, ülkede yayımlanan ve şiddetin her boyutunun yer aldığı "reality" programlarının kaldırılması çağrısında bulundu.

     

     
  • Sırbistan'daki silahlı saldırılar sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi

    Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda 12 Mayıs Cuma günü "Sırbistan'da her şeyin duracağını" iddia eden kalabalık, Sırbistan Meclisinden, hükümetin ülkedeki güvenlik sorumluluğunu ele alacağı olağanüstü oturum düzenlemesini istedi. 

    Gösteride konuşan akademisyen Marina Vidojevic, burada toplanan insanların saldırıların neden Sırbistan'ın başına geldiği sorusunu sorduğunu ifade etti. 
  • Sırbistan'daki silahlı saldırılar sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi

    Novi Sad'daki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce kişi de aynı talepleri yinelerken, gösteride, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilekleri iletildi.

    Niş kentindeki Kral Milan Meydanı'nda toplananlardan Ivana Petrovic de gösteri çağrısının, bulunduğu kentte geç yapılması üzerine fazla sayıda kişinin toplanamadığını belirterek şiddettin her türüne karşı olduğunu söyledi.
  • Sırbistan'daki silahlı saldırılar sonrası binlerce kişinin katılımıyla gösteriler düzenlendi

    Bu arada, Sırbistan'da, bugün itibarıyla okullarda 2'şer polis görev almaya başladı.

    Hükümetin aldığı tedbirler çerçevesinde, ülke genelindeki 1800 okulda 2'şer polisin görev aldığı bildirilirken, polislerin ayrıca sokak, alışveriş merkezi ve otobüs durakları gibi insanların kalabalık olduğu yerlerde de bulunduğu aktarıldı.

    Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in kararı üzerine bugün yasa dışı silah bulunduranların bu silahları "gönüllü" teslim etmeleri süreci de başladı.

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