Taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda 12 Mayıs Cuma günü "Sırbistan'da her şeyin duracağını" iddia eden kalabalık, Sırbistan Meclisinden, hükümetin ülkedeki güvenlik sorumluluğunu ele alacağı olağanüstü oturum düzenlemesini istedi.

Gösteride konuşan akademisyen Marina Vidojevic, burada toplanan insanların saldırıların neden Sırbistan'ın başına geldiği sorusunu sorduğunu ifade etti.