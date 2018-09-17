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Şırnak Beytüşşebap'ta 3 gün 3 gece düğün! Geline 1 kilo altın, damada 230 bin lira...

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Uludere ilçesindeki Kato Dağı'nda son 2 yıldır gerçekleştirilen operasyonların ardından güvenlik ve huzurun sağlanması ile artık dağlarda silah sesi değil, 3 gün 3 gece süren düğünlerde çalınan müzik sesi yankılanıyor. Uludere ilçesine bağlı Uzungeçit beldesinde İdris-Fatma Yıldırım çifti binlerce konuğun katıldığı düğün ile yaşamlarını birleştirdi. Düğünde geline 1 kilogram altın damada ise 230 bin lira takı olarak takıldı.

17.09.2018 - 14:16 | Güncelleme: DHA

Şırnak'ın kırsalında son 2 yıldır yapılan terörle mücadele operasyonları ile güvenlik ile birlikte huzur ortamı sağlanırken, uzun süredir yapılamayan yüksek katılımlı açık hava düğünler peş peşe yapılmaya başlandı. Uludere ilçesine bağlı Kato dağındaki Uzungeçit beldesinde İdris Yıldırım, 3 gün 3 gece süren bir düğün ile hayatını Fatma Yıldırım ile dünya evine girdi.



DHA'nın haberine göre, yöreye ait rengarenk kıyafetli kız ve erkeklerin oluşturduğu uzun halaylar çekilirken, renkli görüntüler oluştu. Türkçe ve Kürtçe müzikler eşliğinde davetliler gece gündüz halaylar çekip doyasıya eğlenirken, düğüne bölgedeki askeri birliklerin komutanları da davetli olarak katıldı. Düğünde gelin Fatma Yıldırım'a davetliler tarafından yaklaşık 1 kilogram altın, damat İdris Yıldırım'a ise 230 bin lira değerinde takı takıldı.



Geçmiş yıllırda hep çatışma, operasyon ve terör saldırıları ile gündeme gelen Kato Dağı'nda artık silah sesleri yerine 3 gün 3 gece süren düğünlerde çalınan müzik sesi yankılanıyor. Aynı zamanda şehit yakını olan damat ve gelini bu mutlu gününde yalnız bırakmayarak düğünlerine katılan askerlerden biri olan Kıdemli Başçavuş Kazım Doğan, "Asker olarak şehit ailelerini yalnız bırakmadık, buraya geldik. Onlar bizim canlarımız, ciğerlerimiz, bugün burada isek olanların sayesinde. Tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

 

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