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        Şırnak´ta askeri TIR devrildi: 2 asker yaralı

        ŞIRNAK´ınUludere ilçesinde kontrolden çıkan askeri TIR´ın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 22:36 Güncelleme: 09.10.2023 - 22:40
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        Şırnak´ta askeri TIR devrildi: 2 asker yaralı
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        ŞIRNAK´ınUludere ilçesinde kontrolden çıkan askeri TIR´ın devrilmesi sonucu 2 asker yaralandı.

        Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Şenoba beldesi Hilal yolunda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan askeri TIR, devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. TIR´daki 2 yaralı asker ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralı askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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