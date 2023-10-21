Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Terörden arındırılan Kato Dağı eteklerindeki köyde yeniden inşa edilen kilise, ibadete açıldı

        ŞIRNAK´ınBeytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerindeki Cevizağacı köyünde, huzur ortamının ardından yıkıntılarının üzerine inşa edilen Mor Yuhanna Kilisesi, düzenlenen ayinle ibadete açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 14:52 Güncelleme: 21.10.2023 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terörden arındırılan Kato Dağı eteklerindeki köyde yeniden inşa edilen kilise, ibadete açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAK´ınBeytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerindeki Cevizağacı köyünde, huzur ortamının ardından yıkıntılarının üzerine inşa edilen Mor Yuhanna Kilisesi, düzenlenen ayinle ibadete açıldı.

        Beytüşşebap ilçesinde Kato Dağı eteklerinde bulunan ve 1990´lı yıllarda terör olayları nedeniyle boşaltılan Cevizağacı köyüne huzur ortamıyla birlikte dönüşler başladı. Köylülerin, geçmişte ibadet ettikleri ancak tahrip olan kiliselerinin onarımı için Avrupa´da yaşayan hemşehrileri iş insanı Çelebi Yaramış´ın maddi destek sağlamasıyla, 4 yılda yeni kilise inşa edildi. Tamamlanan Mor Yuhanna Kilisesi düzenlenen ayinle ibadete açıldı. Açılışa Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan, Türkiye Keldani Katolik Kilisesi Başpiskoposu Sabri Anar, Fransa´dan 90 kişilik kafileyle gelen iş insanı Çelebi Yaramış, köylüler ve ilçe sakinleri katıldı.

        `BÜTÜN DÜNYA İNSANLARI İÇİN DUA EDİLDİ´

        Tören sonrası açıklama yapan iş insanı Çelebi Yaramış, "Biz bu köyün bir kilise ihtiyacı olacak diye anne ve babamızın hatırına inşa ettik. Bugün Fransa´dan gelen onlarca kişi bütün dünya insanları için barış, sevgi ve dostluk adına dua ettiler. Gelen herkese teşekkür ederim" dedi.

        Başpiskopos Sabri Anar ise "Buraya kadar gelinen süreçte, desteklerini esirgemeyen emniyet güçlerine, belediyeye ve yerel halka çok teşekkürler" diye konuştu.

        Köylülerden Fehmi Yaramış da Beytüşşebap halkına gösterdikleri hoşgörülü nedeniyle şükran duyduklarını söyledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Karı koca motosiklet kazasında ölmüştü! Kahreden detay ortaya çıktı!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Efsane 'Özgünhan'ın yavrusuna rekor fiyat!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        Dehşet anı kamerada! Polis yeleğiyle milyonluk gasp!
        İşte derbinin 11'leri
        İşte derbinin 11'leri
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Bakan Fidan Kahire'de Barış Zirvesi'nde
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        Ömer Çelik'ten Fazıl Say'a destek: Kınıyoruz
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        150 milyon yıllık Barry'e dudak uçuklatan rakam!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Taksim'de sahte dolar dağıtmışlardı! "Pes" dedirten savunma!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        Teknik direktör tacizden tutuklandı!
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        "G.Saray yarım saatte sonuca gitmek ister"
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        Öykü Arin için donör olmuştu! Başka bir çocuğu kurtaracak
        10 milyarlık dev derbi!
        10 milyarlık dev derbi!
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Refah Sınır Kapısı açıldı
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Derbi ve Fenerbahçe sözleri
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        Beyzanur 22 yaşındaydı! Büyük acı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İSKİ'den önemli uyarı! Baraj doluluk oranı açıklandı!
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        İsrail-Hamas çatışmasında 15. gün
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        Hamas ve İsrail arasında 18 yıl arabuluculuk yapan Dr. Gershon Baskin: Savaş Netanyahu’yu daha da zayıflattı
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        'Kız meselesi' değil ölümüne şiddet!
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta terörden arındırılan köyde yeniden inşa edilen kilise ibadete açı...
        Şırnak'ta terörden arındırılan köyde yeniden inşa edilen kilise ibadete açı...
        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Şırnak'ta kömür yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Şırnak'ta kömür yüklü kamyonun şarampole devrildiği kazada 2 kişi yaralandı
        Şırnak'ta muhtarlara AFAD gönüllüsü eğitim sertifikası verildi
        Şırnak'ta muhtarlara AFAD gönüllüsü eğitim sertifikası verildi
        Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı bölgesindeki petrol kuyularında incelemelerd...
        Şırnak Valisi Atay, Gabar Dağı bölgesindeki petrol kuyularında incelemelerd...
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Şırnak'ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı