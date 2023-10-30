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        Şırnak´ta şehidin doğum gününde, adının verildiği ilkokulun açılışı gerçekleştirildi

        ŞIRNAK´ınCizre ilçesinde şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan´ın doğum gününde, adının verildiği ilkokulun açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 21:03 Güncelleme: 30.10.2023 - 21:05
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        Şırnak´ta şehidin doğum gününde, adının verildiği ilkokulun açılışı gerçekleştirildi
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        ŞIRNAK´ınCizre ilçesinde şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan´ın doğum gününde, adının verildiği ilkokulun açılışı gerçekleştirildi.

        Cizre ilçesinde hudut karakoluna 2 Şubat 2022´de PKK´lı teröristlerin havan saldırısında şehit olan Piyade Er Tarık Tarcan´ın ismi, ilçede yapılan 8 derslikli ilkokula verildi. Şehidin doğum günü olan 30 Ekim´de, okulun açılış töreni düzenlendi. Açılış törenine şehidin ailesi, Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cizre Kaymakamı Nazlı Demir, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okul bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunması ile başlayan tören, Kur´an-ı Kerim tilaveti ve öğrencilerin şiirleri ile devam etti. Konuşmaların ardından şehidin annesi Günay Tarcan, babası Hilmi Tarcan ile Vali Atay, okulun açılışını gerçekleştirdi. Vali Atay, açılışın ardından öğretmen ve öğrenciler ve şehit yakınları ile bir süre sohbet etti.

        Vali Atay, şehit Tarık Tarcan´ın isminin okulda yaşatılacağını belirterek, "Şehidimizin ismini bu okulda yaşatacağız. Okulumuzda eğitim görecek evlatlarımız tıpkı şehidimiz gibi birer vatan sevdalısı olarak yetişecek ve şehidimizin adı Şırnak'ımızda daima yaşatılacak" dedi.

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