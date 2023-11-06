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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 gözaltı

        ŞIRNAK'ta,polis ekiplerince son bir haftada terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 18:19 Güncelleme: 06.11.2023 - 18:20
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        Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 10 gözaltı
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        ŞIRNAK'ta,polis ekiplerince son bir haftada terör örgütü PKK/ KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 Ekim- 5 Kasım tarihleri arasında PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi, bilgilendirme ve önleyici faaliyetlere yönelik il genelinde çalışma başlatıldı. Çalışmada, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 2´si tutuklanırken, 4´ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 4 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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