Şırnak'ta, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

ŞIRNAK´ınİdil ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü A.E., ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İdil ilçesi, Aslantepe köyü mevkisinde meydana geldi. A.E. yönetimindeki 34 PB 6883 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GGH 910 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada A.E. ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.E., ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.