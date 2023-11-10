Şırnak'ta, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
ŞIRNAK´ınİdil ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü A.E., ağır yaralandı.
ŞIRNAK´ınİdil ilçesinde, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü A.E., ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde İdil ilçesi, Aslantepe köyü mevkisinde meydana geldi. A.E. yönetimindeki 34 PB 6883 plakalı otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 GGH 910 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada A.E. ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. A.E., ilk müdahalesinin ardından Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.