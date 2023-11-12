Şırnak'ta apartmanın kazan dairesinde yangın; 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralı

ŞIRNAK'ta,bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında H.T. (14) yaşamını yitirdi, 3 çocuk ağır yaralandı.

Yangın, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi 513´üncü sokaktaki TOKİ AB5-6 blokta meydana geldi. Apartmanın kazan dairesinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 4 çocuk, Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hastanedeki yaralı çocuklardan H.T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan 3 çocuk ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada yangına ivedilikle müdahale edildiği, yaralıların Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi´ne sevk edildiği ve yaşanan olayla ilgili valiliğin incelemelerinin devam ettiği ifade edilerek, "Şırnak Valiliğimiz, süreçle ilgili yürütülen çalışmaları bizzat yakından takip etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah´tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.