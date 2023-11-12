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        Şırnak'ta apartmanın kazan dairesinde yangın; 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralı

        ŞIRNAK'ta,bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında H.T. (14) yaşamını yitirdi, 3 çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 20:08 Güncelleme: 12.11.2023 - 20:08
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        Şırnak'ta apartmanın kazan dairesinde yangın; 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralı
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        ŞIRNAK'ta,bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında H.T. (14) yaşamını yitirdi, 3 çocuk ağır yaralandı.

        Yangın, öğleden sonra Cumhuriyet Mahallesi 513´üncü sokaktaki TOKİ AB5-6 blokta meydana geldi. Apartmanın kazan dairesinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 4 çocuk, Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hastanedeki yaralı çocuklardan H.T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan 3 çocuk ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklamada yangına ivedilikle müdahale edildiği, yaralıların Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi´ne sevk edildiği ve yaşanan olayla ilgili valiliğin incelemelerinin devam ettiği ifade edilerek, "Şırnak Valiliğimiz, süreçle ilgili yürütülen çalışmaları bizzat yakından takip etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah´tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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