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        Şırnak'ta apartmanın kazan dairesinde yangın; 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 00:08 Güncelleme: 13.11.2023 - 00:10
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        Şırnak'ta apartmanın kazan dairesinde yangın; 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralı (2)
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        VALİ CEVDETATAYOLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet Mahallesi 513´üncü sokaktaki TOKİ AB5-6 blok apartmanının kazan dairesinde çıkan yangında H.T.´nin (14) hayatını kaybettiği, 3 çocuğun da ağır yaralandığı olay yerine giderek, incelemelerde bulundu. Olay yerindeki ekiplerden bilgi alan Vali Atay, hayatını kaybeden H.T.'nin ailesine başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifalar diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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