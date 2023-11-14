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        Şırnak'taki yangında yaralanan 15 yaşındaki Umut da kurtarılamadı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 14.11.2023 - 19:00
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        Şırnak'taki yangında yaralanan 15 yaşındaki Umut da kurtarılamadı (2)
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        TOPRAĞAVERİLDİ

        Şırnak´tabir binanın kazan dairesinde dün çıkan yangında yaralanan ve sevk edildiği Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi´nde bugün hayatını kaybeden Umut Küden´in (15) cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından memleketi Şırnak´a getirildi. Küden, cenaze töreninin ardından Yeşilyurt Mahallesi mezarlığındaki aile kabristanında gözyaşlarıyla bugün toprağa verildi.

        Şırnak Valisi Cevdet Atay, yayınladığı taziye mesajında, "İlimizde meydana gelen ve bizleri derinden üzen elim olayda yaralanan kardeşimiz Umut Küden´in vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Öğrencimize Allah´tan rahmet, ailesi, yakınları ve öğrenci arkadaşlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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