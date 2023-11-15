Şırnak Valisi Cevdet Atay´dan, yangında hayatını kaybeden Umut´un ailesine taziye ziyareti
ŞIRNAKValisi Cevdet Atay, bir binanın kazan dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Umut Küden´in (15) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
ŞIRNAKValisi Cevdet Atay, bir binanın kazan dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Umut Küden´in (15) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Mahallesi 513´üncü Sokak´taki bir binanın kazan dairesinde, 13 Kasım´da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 4 çocuk, Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hastanedeki yaralı çocuklardan H.T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Umut Küden, E.U. (14) ve K.Y. (12) ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuklardan Umut Küden, dün hayatını kaybetti. Küden´in cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından memleketi Şırnak´a getirildi. Küden, cenaze töreninin ardından Yeşilyurt Mahallesi mezarlığındaki aile kabristanında gözyaşlarıyla defnedildi.
Vali Cevdet Atay, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Vali Atay´a, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da eşlik etti.
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