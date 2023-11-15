Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Valisi Cevdet Atay´dan, yangında hayatını kaybeden Umut´un ailesine taziye ziyareti

        ŞIRNAKValisi Cevdet Atay, bir binanın kazan dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Umut Küden´in (15) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 23:18 Güncelleme: 15.11.2023 - 23:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Valisi Cevdet Atay´dan, yangında hayatını kaybeden Umut´un ailesine taziye ziyareti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ŞIRNAKValisi Cevdet Atay, bir binanın kazan dairesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Umut Küden´in (15) ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

        Cumhuriyet Mahallesi 513´üncü Sokak´taki bir binanın kazan dairesinde, 13 Kasım´da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan 4 çocuk, Şırnak Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hastanedeki yaralı çocuklardan H.T., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Umut Küden, E.U. (14) ve K.Y. (12) ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi´ne sevk edildi. Tedaviye alınan çocuklardan Umut Küden, dün hayatını kaybetti. Küden´in cansız bedeni, yapılan otopsinin ardından memleketi Şırnak´a getirildi. Küden, cenaze töreninin ardından Yeşilyurt Mahallesi mezarlığındaki aile kabristanında gözyaşlarıyla defnedildi.

        Vali Cevdet Atay, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Vali Atay´a, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman da eşlik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Dilan ve Engin Polat’ın cezaevleri ayrıldı
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Hrant Dink´in katili Ogün Samast tahliye oldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Şifa Hastanesi'nde sağlık hizmetleri durduruldu
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Bahar ve Nihal Candan soruşturmasından ünlülerin doğum doktoru çıktı
        Yağmurlu günler kapıda
        Yağmurlu günler kapıda
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!

        Benzer Haberler

        Şırnak Valisi Atay'dan yangında ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti
        Şırnak Valisi Atay'dan yangında ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti
        Şırnak'taki yangında yaralanan 15 yaşındaki Umut da kurtarılamadı (2)
        Şırnak'taki yangında yaralanan 15 yaşındaki Umut da kurtarılamadı (2)
        Şırnak Valisi Atay'dan yangında ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti
        Şırnak Valisi Atay'dan yangında ölen çocuğun ailesine taziye ziyareti
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheliye adli...
        Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 61 şüpheliye adli...
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem
        Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem
        Şırnak'ta apartmanın kazan dairesinde yangın; 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır ya...
        Şırnak'ta apartmanın kazan dairesinde yangın; 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır ya...