Şırnak´ta kayıp Mehmet için Dicle Nehri´nde arama çalışması ŞIRNAK´ınCizre ilçesinde 3 gündür aranan Mehmet Mehdi Demiral (16) için boğulma şüphesi ile Dicle Nehri´nde arama çalışması başlatıldı.

ŞIRNAK´ınCizre ilçesinde 3 gündür aranan Mehmet Mehdi Demiral (16) için boğulma şüphesi ile Dicle Nehri´nde arama çalışması başlatıldı.

Cizre ilçesinde, 16 Kasım´da evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Mehdi Demiral için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, Mehmet´in cep telefonunu Dicle Nehri kenarında buldu. Boğulma şüphesi ile bölgeye AFAD, belediye dalgıç ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, nehirde arama çalışması başlattı. Dünden bu yana sürdürülen çalışmalar, Bitlis Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin de desteğiyle, su üstü ve su altı arama cihazlarıyla sürüyor.