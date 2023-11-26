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        Şırnak'ta kaybolan Mehmet için Irak'ta da arama başlatıldı

        ŞIRNAK'takaybolanMehmet Mehdi Demiral'ı (16) arama çalışmaları, 11'nci gününe girdi. Mehmet'in bulunması için Dicle Nehri'nin Irak tarafında da çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 14:10
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        Şırnak'ta kaybolan Mehmet için Irak'ta da arama başlatıldı
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        ŞIRNAK'takaybolanMehmet Mehdi Demiral'ı (16) arama çalışmaları, 11'nci gününe girdi. Mehmet'in bulunması için Dicle Nehri'nin Irak tarafında da çalışma başlatıldı.

        Cizre ilçesinde 16 Kasım'da evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Mehmet Mehdi Demiral için ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan ekipler, Mehmet'in cep telefonunu Dicle Nehri kenarında buldu. Boğulma şüphesi ile bölgeye sevk edilen AFAD, belediye dalgıç ve polis ekipleri nehirde arama çalışması başlattı. Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, itfaiye kurbağa adamlarca yürütülen çalışma genişletildi.

        GENİŞ ÇAPLI ARAMA

        Van AFAD dalgıç ekipleri, su altında insan bedenini tanımlamak için yapay zeka yöntemi ile çalışan sonar teknolojili cihaz ile su içinde arama çalışması başlattı. Çalışmalarda, nehrin devam ettiği Irak ve Suriye sınırındaki kıyı şeridi de su üstünde botla, karadan da yürüyerek tarandı. Ekipler, kıyı şeridinde sazlık, bataklık, kumsal, ağaç ve kayalıklardaki alanı, takılma sıkışma ihtimali olan tüm bölgelerde yaya ve dürbün ile gözlem yaptı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de termal kameralarla sudaki cisimleri gözlemledi.

        TÜRK EKİPLERE DESTEK VERECEKLER

        Nehrin Irak tarafındaki Zaho kentinin sivil savunma ekipleri de Mehmet'i bulmak için arama çalışması başlattı. Ekiplerin, bölgedeki Türk ekiplerine 8 gün boyunca destek vereceği, dalış ekipleri ile Irak sınırları içerisinde çalışma yapacağı belirtildi. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda, Mehmet'e ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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