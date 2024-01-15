Şırnak'ta PKK/KCK operasyonlarına 1 tutuklama
ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin son 1 haftada PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüphelireh 1'i tutuklandı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
ŞIRNAK'ta polis ekiplerinin son 1 haftada PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 3 şüphelireh 1'i tutuklandı. 3 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, 8-15 Ocak tarihleri arasında PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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